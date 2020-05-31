Российский Samsung Galaxy A21s получил модуль NFC

Компания Samsung Electronics дала старт российским продажам бюджетного смартфона Samsung Galaxy A21s. Вариант с 3 ГБ оперативной и 32 ГБ флэш-памяти оценен в 15 990 рублей, а версия с 4 ГБ ОЗУ и 64 ГБ встроенной памяти обойдется в 16 990 рублей. Покупатели смогут выбирать из чёрной, красной и синей расцветок. Любопытно, что российская версия получила модуль NFC, которого нет в международном варианте.

Новинка также характеризуется операционной системой Android 10 с фирменной оболочкой One UI 2.0, дисплеем Infinity-O с разрешением 720:1600 пикселей, врезанной селфи-камерой на 13 Мп, основной квадрокамерой с главным модулем разрешением 48 Мп, батареей ёмкостью 5000 мАч, поддержкой быстрой зарядки мощностью 15 Вт, восьмиядерной платформой с тактовой частотой 2 ГГц (скорее всего, это SoC Exynos 850), поддержкой 4G VoLTE, Wi-Fi (802.11 b/g/n), Bluetooth 5.0, GPS + ГЛОНАСС, а также портом USB Type-C.