Российский Samsung Galaxy Note8 обновили до Android 9

Несколько дней назад компания Samsung выпустила финальное стабильное обновление с операционной системой Android 9 Pie для пользователей Galaxy Note8 из Болгарии и Словакии. Теперь обновление начало распространяться в таких странах, как Иран, Индия, Саудовская Аравия, Объединённые Арабские Эмираты и, что самое главное, Россия. Прошивка также содержит февральское обновление безопасности Android.

Напомним, что представленный в августе 2017 года Samsung Galaxy Note8 получил 6,3-дюймовый Super AMOLED-дисплей с разрешением Quad HD+ (2960:1440 пикселей) с соотношением сторон 18,5:9, двойную основную камеру с двумя 12-Мп модулями с оптической стабилизацией, топовый процессор Snapdragon 835, 6 ГБ оперативной и 64/128/256 ГБ встроенной расширяемой памяти, аккумулятор на 3300 мАч, защиту от воды и пыли для смартфона и для стилуса S Pen по стандарту IP68, сканер отпечатков пальцев, сканер радужки глаз и операционную систему Android 7.1.1 Nougat.