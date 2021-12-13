Российский смартфон Aquarius NS M11 появился в продаже

Отечественная компания «Аквариус» (принадлежит Национальной компьютерной корпорации) дала старт продажам смартфона Aquarius NS M11. Отмечается, что перед нами первый карманный персональный компьютер, полностью созданный и выпущенный в России. Новинка работает под управлением ОС «Аврора» версии 4.х., созданной «Открытой мобильной платформой». Смартфон оснащается 6,67-дюймовым дисплеем и батареей ёмкостью 5000 мАч. Остальные характеристики будут объявлены позже. Пока новинка доступна для корпоративных клиентов, а цена зависит от заказа. К концу года производитель рассчитывает на выпуск партии в 2000 экземпляров. Также ожидается выход модели Aquarius NS M12, особенностью которой станет защита от пыли и влаги согласно степени IP68.