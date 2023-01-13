Россияне назвали Xiaomi 12X лучшим Android-флагманом

Отечественные ритейлеры «М.Видео – Эльдорадо» опубликовали результаты народного голосования «ЭМ.Выбор» за 2022 год. Самым популярным Android-флагманом был назван Xiaomi 12X. Компанию ему составили Poco F4 GT и Realme GT Neo 3T. Оптимальным смартфоном в сегменте до 30 000 рублей был назван Redmi Note 11S, а в тройку вошли Realme 10 и Samsung Galaxy A33.

Напомним, что Xiaomi 12X оснащается процессором Snapdragon 870, 6,28-дюймовым AMOLED-экраном с разрешением 2400:1080 пикселей и адаптивной кадровой частотой от 1 Гц до 120 Гц, фронтальной камерой на 32 Мп, тройной основной камерой с модулями разрешением 50 Мп (датчик IMX766 размером 1/1,56 дюйма и оптическая стабилизация), 13 Мп (сверхширик) и 5 Мп (макро), оперативной памятью LPDDR5, флеш-памятью UFS 3.1, батареей ёмкостью 4500 мАч, поддержкой быстрой проводной зарядки на 67 Вт, системой охлаждения с испарительной камерой на 2600 мм2, стереодинамиками Harman Kardon c поддержкой Dolby Atmos, поддержкой Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.2, а также поддержкой сетей 5G.