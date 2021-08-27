Россияне в среднем спят по 6,83 часа, этого недостаточно, предупреждает Amazfit

Исследование показало, что жители Кировской области имеют наилучшее качество сна (этот показатель рассчитывается по уникальной методике Amazfit), а в Орловской области спят больше, чем во всех других 84 регионах России: 7,21 часа против 6,83 часов в среднем по стране. Наихудший показатель качества сна, а также наименьшая средняя его продолжительность зафиксированы в Чеченской Республике.
В рамках этого проекта компания Huami, которой принадлежит бренд Amazfit, собрала анонимные (обезличенные) данные 2 957 532 пользователей со всей России и провела тщательный анализ показателей по разным видам активности, включая сон, тренировки и стресс. Помимо этого, анализировался и такой показатель, как пульс. Умные часы Amazfit помогают отслеживать фазы сна и улучшать его качество — вся полезная информация отображается в приложении Zepp. Дневник сна за вас будут вести алгоритмы гаджета. Часы определяют уровень стресса в течение дня, а в модели GTS 2 mini и Bip U встроена функция «дыхательные упражнения», которая помогает эффективно снять напряжение.
Стоит отметить, что все эти регионы известны своей «спортивностью»: местная администрация уделяет вопросу активного образа жизни населения много внимания. Так, в Саранске (Мордовия) в течение нескольких лет строились физкультурно-оздоровительные комплексы, дворцы спорта, спортивные школы. В Кирове процент населения, занимающегося спортом, выше, чем в среднем по России. Похожая ситуация складывается в Костромской области. Вероятно, именно поэтому и со сном у жителей этих регионов всё в порядке — ведь активный образ жизни, физические упражнения благотворно влияют на качество сна и общее состояние организма.
Современные технологии позволяют любому человеку вести мониторинг различных показателей своей активности, включая физические упражнения, отдых, уровень стресса и т. п. Корректируя свою активность, владелец фитнес-трекера или умных часов Amazfit может усиливать положительное влияние внешних факторов на свое здоровье и качество жизни в режиме 24/7.
Минимальный средний балл сна выявлен в:
Средняя продолжительность сна российских пользователей умных часов и браслетов Amazfit составляет 6,83 часа. По этому показателю в топ-3 регионов вошли:
Минимальная средняя продолжительность сна у жителей следующих регионов:
«По данным Американской академии медицины сна оптимальная длительность сна у взрослых (от 18 до 64 лет) составляет от 7 до 9 часов, — говорит доктор медицинских наук, заслуженный врач РФ Роман Бузунов, президент Российского общества сомнологов. — Уменьшение средней длительности сна до менее чем 6 часов ассоциируется с увеличением риска развития сердечно-сосудистых заболеваний, сахарного диабета, ожирения, деменции, некоторых видов рака и ряда других заболеваний. Достоверно увеличивается и общая смертность — приблизительно в 1,7 раза. Следует, однако, заметить, что есть короткоспящие люди, которым вполне достаточно 5–6 часов сна в сутки, и это никак не отражается на их здоровье».
Средний показатель доли глубокого сна составил 21,38%. «Глубоким сном называют третью стадию сна, или так называемый дельта-сон, — указывает доктор Бузунов. — На этой стадии сна происходит наиболее полный отдых и интенсивное восстановление органов и систем организма, продуцируются разнообразные гормоны, в частности, гормон роста и тестостерон. Продолжительность дельта-сна в норме составляет 20-25% от общей длительности сна».
Максимальный показатель доли глубокого сна мы обнаружили у жителей:
Минимальный — у жителей:
Что интересно, у жителей регионов с минимальным показателем процента глубокого сна, по данным Amazift, наблюдается высокий уровень стресса (по шкале от 0 до 100):
Эти данные подтверждают мнение ученых о глубоком сне как одном из важнейших факторов, влияющих на здоровье и качество жизни любого человека. Amazfit продолжит изучать показатели, анонимно и обезличено передаваемые носимыми устройствами бренда, чтобы помогать пользователям вести здоровый образ жизни и заботиться о своём организме.