Россияне в среднем спят по 6,83 часа, этого недостаточно, предупреждает Amazfit

Amazfit, один из ведущих мировых брендов на рынке носимых устройств, провел масштабное исследование активности российских пользователей широкого спектра своих умных часов, включая Amazfit GTR и GTS, серии Amazfit Bip S и Bip U, Amazfit Neo и модели серии GTR 2 и GTS 2.

Исследование показало, что жители Кировской области имеют наилучшее качество сна (этот показатель рассчитывается по уникальной методике Amazfit), а в Орловской области спят больше, чем во всех других 84 регионах России: 7,21 часа против 6,83 часов в среднем по стране. Наихудший показатель качества сна, а также наименьшая средняя его продолжительность зафиксированы в Чеченской Республике.

В рамках этого проекта компания Huami, которой принадлежит бренд Amazfit, собрала анонимные (обезличенные) данные 2 957 532 пользователей со всей России и провела тщательный анализ показателей по разным видам активности, включая сон, тренировки и стресс. Помимо этого, анализировался и такой показатель, как пульс. Умные часы Amazfit помогают отслеживать фазы сна и улучшать его качество — вся полезная информация отображается в приложении Zepp. Дневник сна за вас будут вести алгоритмы гаджета. Часы определяют уровень стресса в течение дня, а в модели GTS 2 mini и Bip U встроена функция «дыхательные упражнения», которая помогает эффективно снять напряжение.

Результаты исследования

Кировская область — 78,93

Костромская область — 79,05

Республика Мордовия — 75,38

По среднему баллу сна в топ-3 регионов РФ попали:

Стоит отметить, что все эти регионы известны своей «спортивностью»: местная администрация уделяет вопросу активного образа жизни населения много внимания. Так, в Саранске (Мордовия) в течение нескольких лет строились физкультурно-оздоровительные комплексы, дворцы спорта, спортивные школы. В Кирове процент населения, занимающегося спортом, выше, чем в среднем по России. Похожая ситуация складывается в Костромской области. Вероятно, именно поэтому и со сном у жителей этих регионов всё в порядке — ведь активный образ жизни, физические упражнения благотворно влияют на качество сна и общее состояние организма.

Современные технологии позволяют любому человеку вести мониторинг различных показателей своей активности, включая физические упражнения, отдых, уровень стресса и т. п. Корректируя свою активность, владелец фитнес-трекера или умных часов Amazfit может усиливать положительное влияние внешних факторов на свое здоровье и качество жизни в режиме 24/7.

Минимальный средний балл сна выявлен в:

Республике Дагестан — 72,07

Республике Ингушетия — 68,39

Чеченской Республике — 66,04

Средняя продолжительность сна российских пользователей умных часов и браслетов Amazfit составляет 6,83 часа. По этому показателю в топ-3 регионов вошли:

Орловская область — 7,21 часа

Новгородская область — 7,18 часа

Смоленская область — 7,08 часа

Минимальная средняя продолжительность сна у жителей следующих регионов:

Республика Дагестан — 6,35 часа

Республика Ингушетия — 5,81 часа

Чеченская Республика — 5,62 часа

«По данным Американской академии медицины сна оптимальная длительность сна у взрослых (от 18 до 64 лет) составляет от 7 до 9 часов, — говорит доктор медицинских наук, заслуженный врач РФ Роман Бузунов, президент Российского общества сомнологов. — Уменьшение средней длительности сна до менее чем 6 часов ассоциируется с увеличением риска развития сердечно-сосудистых заболеваний, сахарного диабета, ожирения, деменции, некоторых видов рака и ряда других заболеваний. Достоверно увеличивается и общая смертность — приблизительно в 1,7 раза. Следует, однако, заметить, что есть короткоспящие люди, которым вполне достаточно 5–6 часов сна в сутки, и это никак не отражается на их здоровье».

Средний показатель доли глубокого сна составил 21,38%. «Глубоким сном называют третью стадию сна, или так называемый дельта-сон, — указывает доктор Бузунов. — На этой стадии сна происходит наиболее полный отдых и интенсивное восстановление органов и систем организма, продуцируются разнообразные гормоны, в частности, гормон роста и тестостерон. Продолжительность дельта-сна в норме составляет 20-25% от общей длительности сна».

Максимальный показатель доли глубокого сна мы обнаружили у жителей:

Мурманской области — 27,64%

Республика Тыва — 25,97%

Тамбовской области — 23,86%

Минимальный — у жителей:

Московской области — 19,61%

Калининградской области — 19,38%

Ивановской области — 19,16%

Что интересно, у жителей регионов с минимальным показателем процента глубокого сна, по данным Amazift, наблюдается высокий уровень стресса (по шкале от 0 до 100):

Ивановская область — 57,17

Московская область — 40,02

Эти данные подтверждают мнение ученых о глубоком сне как одном из важнейших факторов, влияющих на здоровье и качество жизни любого человека. Amazfit продолжит изучать показатели, анонимно и обезличено передаваемые носимыми устройствами бренда, чтобы помогать пользователям вести здоровый образ жизни и заботиться о своём организме.