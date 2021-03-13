Розовый iPhone 12s Pro показали на рендерах

В сети появились изображения смартфона iPhone 12s Pro, который на этот раз предстает в розовой расцветке. Разумеется, это неофициальные рендеры, основанные на многочисленных слухах и утечках. Отметим единый блок тройной тыльной камеры, который несколько возвышается над поверхностью задней панели. При этом края у блока скругленные, как в iPhone 7.

Что до характеристик, iPhone 12s Pro прочат подэкранный сканер отпечатков пальцев Touch ID разработки Qualcomm, улучшенную технологию Face ID для распознавания по лицу, 6,1-дюймовый дисплей с кадровой частотой 120 Гц, 5-нанометровый чипсет A15 Bionic, поддержку сетей 5G и Wi-Fi 6E, а также тройную тыльную камеру со сканером LiDAR.