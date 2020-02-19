С экраном 120 Гц Samsung Galaxy S20 не все так просто

Серия смартфонов Samsung Galaxy S20 значительно превосходит своих предшественников практически во всех аспектах: от батарей и камер до скоростей памяти. Изюминкой линейки является частота обновления новых дисплеев 120 Гц.

К большому разочарованию, режим 120 Гц можно использовать только если разрешение установлено на 1080p, а не на 1440p. Компания работает над тем, чтобы довести частоту 120 Гц в полном разрешении в течении 1 - 3 месяцев «если все пойдет хорошо».

Также интересно то, что ограничение касается только программного обеспечения, так как дисплей и чип, вполне способны обеспечить 120 Гц при любом разрешении.