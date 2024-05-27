С iOS 18 новые iPhone будут сильно похожи на Android

На смартфонах Google Pixel с последним обновлением Android пользователи могут свободно настраивать цвет иконок приложений, чтобы они соответствовали цвету обоев. Вероятно, Apple будет придерживаться аналогичного подхода. Соответственно, можно смело заявить, что компания Apple постепенно делает iPhone более открытым для кастомизации. Следует отметить, что пользователи уже могут изменять цвет иконок приложений через приложение Команды, но наличие этой функции на системном уровне значительно упрощает процесс. С другой стороны, есть мнение, что если компания решила предоставить эту функцию в своих смартфонах, то ей просто больше нечего предложить потенциальным покупателям. И это будет единственный важный апдейт на презентации.