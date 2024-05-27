С iOS 18 новые iPhone будут сильно похожи на Android

По информации западных инсайдеров, одним из самых значимых визуальных изменений в операционной системе iOS 18 станет возможность размещать иконки приложений в любом месте на главном экране. В настоящее время пользователи iPhone могут только менять порядок иконок, но не могут создавать пустые пространства, что вызывало разочарование у многих пользователей на протяжении достаточно длительного периода времени. всё же у всех конкурентов на рынке такая возможность есть уже лет десять. Кроме того, Apple позволит пользователям изменять цвет иконок приложений на главном экране с выходом iOS 18. Подход компании весьма схож с тем, как это реализовано на устройствах Android — особенно на смартфонах Google Pixel.

На смартфонах Google Pixel с последним обновлением Android пользователи могут свободно настраивать цвет иконок приложений, чтобы они соответствовали цвету обоев. Вероятно, Apple будет придерживаться аналогичного подхода. Соответственно, можно смело заявить, что компания Apple постепенно делает iPhone более открытым для кастомизации. Следует отметить, что пользователи уже могут изменять цвет иконок приложений через приложение Команды, но наличие этой функции на системном уровне значительно упрощает процесс. С другой стороны, есть мнение, что если компания решила предоставить эту функцию в своих смартфонах, то ей просто больше нечего предложить потенциальным покупателям. И это будет единственный важный апдейт на презентации.