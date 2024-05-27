С iOS 18 новые iPhone будут сильно похожи на Android

По информации западных инсайдеров, одним из самых значимых визуальных изменений в операционной системе iOS 18 станет возможность размещать иконки приложений в любом месте на главном экране. В настоящее время пользователи iPhone могут только менять порядок иконок, но не могут создавать пустые пространства, что вызывало разочарование у многих пользователей на протяжении достаточно длительного периода времени. всё же у всех конкурентов на рынке такая возможность есть уже лет десять. Кроме того, Apple позволит пользователям изменять цвет иконок приложений на главном экране с выходом iOS 18. Подход компании весьма схож с тем, как это реализовано на устройствах Android — особенно на смартфонах Google Pixel.

На смартфонах Google Pixel с последним обновлением Android пользователи могут свободно настраивать цвет иконок приложений, чтобы они соответствовали цвету обоев. Вероятно, Apple будет придерживаться аналогичного подхода. Соответственно, можно смело заявить, что компания Apple постепенно делает iPhone более открытым для кастомизации. Следует отметить, что пользователи уже могут изменять цвет иконок приложений через приложение Команды, но наличие этой функции на системном уровне значительно упрощает процесс. С другой стороны, есть мнение, что если компания решила предоставить эту функцию в своих смартфонах, то ей просто больше нечего предложить потенциальным покупателям. И это будет единственный важный апдейт на презентации.
Samsung расширила поддержку планшета Galaxy Xcover7…
Совсем недавно вместе с запуском серии флагманских смартфонов Galaxy S24 компания Samsung продлила програ…
Samsung продала больше всех смартфонов в мире…
Отчёт известного аналитического агентства IDC о мировом рынке смартфонов в первом квартале 2024 года пока…
Стала известна цена Samsung Galaxy F55 …
Известный правдивыми утечками инсайдер Абхишек Ядав раскрыл цены на смартфон Samsung Galaxy F55, скорый р…
OnePlus 12 замечен на распродаже…
Не так давно мы писали о старте продаж OnePlus 12R со специальным ценником. Но вместе с ним повышают инте…
Samsung Galaxy M15 5G засветился в Google Play Console…
В консоли Google Play обнаружилось упоминание о бюджетном смартфоне Samsung Galaxy M15 5G, который еще не…
MediaTek представила процессор Dimensity 6300…
Сегодня компания MediaTek официально представила свой новый мобильный процессор, который создавался специ…
Samsung Galaxy C55 появился в продаже …
Компания Samsung дала старт продажам смартфона Galaxy C55 на дебютном китайском рынке по цене 275 и 315 д…
Samsung представит Galaxy Z Fold 6 FE в конце года…
В последнее время появилось очень много информации о доступном складном смартфоне от Samsung, который, ес…
Обзор realme 11 Pro 8/256. Среднебюджетник с зарядкой на 67 ВтОбзор realme 11 Pro 8/256. Среднебюджетник с зарядкой на 67 Вт
Смартфон с 108 Мп камерой, AMOLED 90 Гц. Обзор HONOR X8bСмартфон с 108 Мп камерой, AMOLED 90 Гц. Обзор HONOR X8b
Лучший складной смартфон на первую половину 2024. Обзор Honor Magic V2Лучший складной смартфон на первую половину 2024. Обзор Honor Magic V2
Почти флагман? Обзор Infinix ZERO 30 4GПочти флагман? Обзор Infinix ZERO 30 4G
Выглядит и работает, как часы. Обзор realme 12 Pro+Выглядит и работает, как часы. Обзор realme 12 Pro+
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
2006-2024
© MegaObzor