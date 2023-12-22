С продажи сняли Apple Watch Series 9 и Apple Watch Ultra 2

Вчера, после официального объявления о том, что продажи Apple Watch Series 9 и Apple Watch Ultra 2 будут приостановлены из-за вступления в силу официального импортного запрета, оба гаджета были удалены из онлайн-магазина компании. При этом Apple заявила, что выпустит обновление программного обеспечения, которое, по её мнению, позволит обойти импортный запрет. Вот только компания Masimo, подавшая иск против Apple, считает, что дело не в выпуске обновления программного обеспечения, а в полной переработке аппаратной части. В компании считают, что без изменения аппаратной составляющей выпускать умные часы компания не имеет права. Впрочем, те, кто очень хотят эти часы купить, могут просто заказывать их не на официальном сайте, а у сторонних продавцов — ритейлеры имеют на складах достаточно продукции, чтобы продавать умные часы в течение нескольких месяцев, а только после этого они официально будут недоступны.

Впрочем, нужно понимать, что на этом история не заканчивается. Информационное издание MacRumors сообщает, что Apple намеревается подать апелляцию, дабы отменить запрет на продажу умных часов. И всё это достаточно странно, ведь ранее истец сообщал, что готов пойти на мировую — компании Apple нужно лишь заплатить определённую сумму денег, чтобы снять с себя все обязательства. Но в Apple, судя по всему, платить пока что не планируют, так что ситуация не совсем ясна. Будем смотреть за новостями, но в целом цены у ритейлеров вскоре должны подняться.
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