S9 Pro полноэкранный смартфон

Компания Ulefone выпустила смартфон с двойной камерой. Батарея Ulefone S9 Pro имеет емкость 3300 мАч. По словам производителя, гарантируется автономная работа устройства в течение 18 часов при телефонных разговорах и 7 часов при просмотре видеозаписей.Электронная схема изготовлена на основе 4-ядерного мобильного чипсета MediaTek MT 6739, частота которого составляет 1,3 ГГц.Экран гаджета имеет формат 18:9, размер диагонали 5,5 дюйма и разрешение 1440 х 720 пикселей. Основная камера, которая получила два оптических блока с разрешением 13 МП и 5 МП, позволяет делать фотографии с эффектом размытия. Селфи-камера оснащена функцией распознавания лиц, при этом в наличии есть сканер отпечатков пальцев. В арсенал памяти входят 2 ГБ «оперативки» и внутренний флэш вместимостью 16 ГБ. Увеличение памяти осуществляется при помощи microSD-карт с ограничением объема 128 ГБ. Рабочей средой для программных приложений выступает релиз 8.1 ОС Android Oreo.Стоимость смартфона составит 100 долларов.