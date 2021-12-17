SAPPHIRE представляет кулеры с жидкостным охлаждением NITRO + S360-A и S240-A

Сегодня Sapphire представила новую линейку кулеров с жидкостным охлаждением NITRO +. Серия дебютирует с двумя вариантами в зависимости от размера радиатора, S360-A и S240-A (360 мм x 120 мм и 240 мм x 120 мм соответственно).

В кулере используется технология насос-блока 7-го поколения Asetek, которая объединяет термодатчик в блок-насос и встроенную логику, которая регулирует скорость насоса. Блок украшен RGB-подсветкой, трехмерной структурой и акцентом из матового алюминия.

Нововведение Sapphire в этих кулерах - это включенный набор вентиляторов для алюминиевого радиатора. Вдохновленные вентиляторами видеокарт Sapphire серии NITRO +, эти вентиляторы с двойным шарикоподшипником оснащены крыльчатками с 13 плотно расположенными лопастями, которые скреплены по краям, чтобы направлять весь воздушный поток в осевом направлении.

Светодиоды ARGB вставлены в ступицы крыльчатки. Насос вращается со скоростью от 800 до 2800 об / мин, а вентиляторы - от 450 до 2500 об / мин. Среди поддерживаемых типов сокетов ЦП - LGA1700, AM4 и LGA1200.

Комментарии и отзывы SAPPHIRE NITRO + S360-A
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