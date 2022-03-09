SGS подтверждает лучшую производительность Samsung QD-Display

По результатам оценки SGS QD-Display получил высший рейтинг Platinum в Pro Gaming Verified по коэффициенту отражения, частоте обновления, углу обзора, ореолу и цвету. QD-Display обеспечивает высокую скорость отклика 0,1 мс. Кроме того, в процессе сертификации было доказано, что QD-Display обеспечивает скорость отклика 0,01 мс и частоту обновления 175 Гц для мониторов и 144 Гц для телевизоров. В отличие от обычных ЖК-дисплеев, QD-дисплеи не имеют времени задержки из-за движения жидких кристаллов, поскольку каждый пиксель можно индивидуально настроить для обеспечения максимально четкого качества изображения. Таким образом, QD-Display предлагает более быстрые переходы между экранами и более четкое качество изображения, позволяя пользователям полностью погрузиться в игры с высоким разрешением.