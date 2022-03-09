SGS подтверждает лучшую производительность Samsung QD-Display

Будучи лидером на рынке дисплеев премиум-класса, компания Samsung Display сегодня объявила о том, что ее QD-Display, подходящий для различных потребительских нужд, получил два дополнительных сертификата: Pro Gaming Verified и Eye Care Display. Награжденный SGS, ведущей мировой сертификационной компанией, QD-Display получил высокие оценки за выдающееся качество изображения и удобство просмотра игр и контента высокой четкости, одновременно снижая нагрузку на глаза и усталость. Ранее QD-Display получил три сертификата за свои истинные цветовые тона, яркость Pure RGB и сверхширокий угол обзора.

По результатам оценки SGS QD-Display получил высший рейтинг Platinum в Pro Gaming Verified по коэффициенту отражения, частоте обновления, углу обзора, ореолу и цвету. QD-Display обеспечивает высокую скорость отклика 0,1 мс. Кроме того, в процессе сертификации было доказано, что QD-Display обеспечивает скорость отклика 0,01 мс и частоту обновления 175 Гц для мониторов и 144 Гц для телевизоров. В отличие от обычных ЖК-дисплеев, QD-дисплеи не имеют времени задержки из-за движения жидких кристаллов, поскольку каждый пиксель можно индивидуально настроить для обеспечения максимально четкого качества изображения. Таким образом, QD-Display предлагает более быстрые переходы между экранами и более четкое качество изображения, позволяя пользователям полностью погрузиться в игры с высоким разрешением.
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