Samsung SM-W2019 флип-телефон во всей красе

2018-10-31, Автор - Anna; Продукт - Samsung SM-W2019; [131]
У Samsung есть новый флип-телефон, который будет запущен в ближайшие недели. Некоторые свежие изображения SM-W2019 появились сегодня в Интернете. Они демонстрируют устройство во всей красе. Похоже, что он по-своему похож на своего предшественника, SM-W2018.

Флип-телефон будет иметь два дисплея AMOLED с разрешением Full HD. Под капотом будет процессор Snapdragon 845. Устройство будет иметь двойную заднюю камеру. Он должен поставляться с некоторыми функциями программного обеспечения камеры, такими как Оптимизатор сцен.

Флип-телефон Samsung предназначен для премиального сегмента. Мы видим, что он вылеплен из металла и имеет прочную конструкцию. Через несколько недель компания подтвердит официальную информацию о ценах и доступности этого устройства.

Комментарии:
Объектив ручной работы MS Optics Sonneta...
Объектив ручной работы MS Optics SonnetaЯпонский мастер Миядзаки, выпускающий объективы ручной сборки под брендом MS Optics, представил свое ново...
Xiaomi пиарит Pocophone F1 на фоне выход...
Xiaomi пиарит Pocophone F1 на фоне выходКомпания Xiaomi решила прорекламировать свой «дешевый флагман» Pocophone F1, воспользовавшись ажиотажем в...
Смартфон BlackBerry KEY2 LE выходит в Ев...
Смартфон BlackBerry KEY2 LE выходит в ЕвКитайская компания TCL Communication начала принимать предварительные заказы на QWERTY-смартфон BlackBerr...
Бенчмарк AnTuTu рассекретил характеристи...
Бенчмарк AnTuTu рассекретил характеристиВ базе данных популярного бенчмарка AnTuTu обнаружились сведения о смартфоне Lenovo Z5 Pro, которые еще н...
Камера Canon PowerShot G7 X Mark III смо...
Камера Canon PowerShot G7 X Mark III смоПервое поколение компактной камеры Canon PowerShot G7 X вышло в сентябре 2014 года, а уже в феврале 2016 ...
Планшет Huawei Honor Waterplay 8 получил...
Планшет Huawei Honor Waterplay 8 получилКомпания Huawei представила доступный планшет Honor Waterplay 8, главной особенностью которого ожидаемо с...
Смартфон Meizu 16 оценен в 30 тысяч рубл...
Смартфон Meizu 16 оценен в 30 тысяч рублКомпания Meizu объявила о старте российских предзаказов на смартфон Meizu 16, который представлен в Китае...
Наступают холода, пора задуматься о стек...
Наступают холода, пора задуматься о стекСовременные технологии развиваются невероятно быстро и сегодня для того, чтобы утеплить свое жилье, не ст...
Поделиться в социальных сетях:


Обзор Thermaltake Pacific M360 Plus D5 Hard Tube Water Cooling Kit (CL-W218-CU00SW-A). Кастомная СВООбзор Thermaltake Pacific M360 Plus D5 Hard Tube Water Cooling Kit (CL-W218-CU00SW-A). Кастомная СВО
Обзор Artway AV-392 Super Fast. Видеорегистратор с магнитным креплениемОбзор Artway AV-392 Super Fast. Видеорегистратор с магнитным креплением
Обзор Creative Sound BlasterX H6. Лучшая игровая гарнитура до 6000 рублейОбзор Creative Sound BlasterX H6. Лучшая игровая гарнитура до 6000 рублей
Обзор Doogee S80: огромный смартфон с огромной батареей, рацией и мегазащитойОбзор Doogee S80: огромный смартфон с огромной батареей, рацией и мегазащитой
Обзор TP-LINK Archer C4000. Оптимальный скоростной роутер для дома и офисаОбзор TP-LINK Archer C4000. Оптимальный скоростной роутер для дома и офиса
Предварительный обзор Xiaomi Mi Mix 3. Б...
Предварительный обзор Xiaomi Mi Mix 3. БМногие пользователи уверены в том, что лучший смартфон на рынке — iPhone. Он дорого стоит, у него крутые ...
Обзор Harvest Life. Отдохнём от шутеров...
Обзор Harvest Life. Отдохнём от шутеровБУквально неделю назад начал играть в какую-то ферму на планшете, просто ради развлечения в каких-то особ...
Предварительный обзор OnePlus 6T. Убийца...
Предварительный обзор OnePlus 6T. УбийцаВчера вечером прошла презентация компании OnePlus, на которой нам показали новый флагманский смартфон под...
Обзор Party Hard 2. Пиксельный Hitman...
Обзор Party Hard 2. Пиксельный HitmanНевероятно редко разработчикам удается создать интересные проекты про киллеров. Обычно все такие продукты...
Обзор Red Dead Redemption 2. Игра года...
Обзор Red Dead Redemption 2. Игра годаПисать обзоры на хорошие игры всегда приятнее, чем рассказывать о чем-то посредственном. Я был уверен в т...
Предварительный обзор HP EliteDisplay E2...
Предварительный обзор HP EliteDisplay E2Компания HP явялется бесспорным лидером на рынке компьютеров, мониторов и ноутбуков. Многие думают, что п...
Обзор Skyway Race X. Автомобильная Qi-за...
Обзор Skyway Race X. Автомобильная Qi-заБеспроводная зарядка перестает быть экзотикой, ее поддержку получает все большее количество носимых устро...
Предварительный обзор ASUS Zen AiO 27. М...
Предварительный обзор ASUS Zen AiO 27. МНекоторое время назад, года три-четыре, пользователи были в восторге от моноблоков. Это компьютеры, котор...
Предварительный обзор Samsung HMD Odysse...
Предварительный обзор Samsung HMD OdysseНекоторое время назад мы уже говорили о том, что компания Samsung Electronics планирует выпустить новые ш...
Предварительный обзор OPPO R15x. Стильна...
Предварительный обзор OPPO R15x. СтильнаКомпания OPPO в последнее время активно выпускает новые смартфоны и радует нас высоким качеством продукци...
Обзор The Big Three. Шикарная войнушка...
Обзор The Big Three. Шикарная войнушкаНикогда бы не подумал, что буду играть в игру, где Сталин договаривается о чем-то с Рузвельтом. Уж больно...
Предварительный обзор Philips 276E8VJSB....
Предварительный обзор Philips 276E8VJSB.Большая часть современных мониторов с разрешением 4К стоит предельно больших денег и это сильно портит ощ...
﻿
МегаОбзорМегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выдано РоскомнадзоромМегаОбзор
MegaObzor в социальных сетях:
Яндекс.Метрика
2006-2018 © MegaObzor