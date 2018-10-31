Samsung SM-W2019 флип-телефон во всей красе

У Samsung есть новый флип-телефон, который будет запущен в ближайшие недели. Некоторые свежие изображения SM-W2019 появились сегодня в Интернете. Они демонстрируют устройство во всей красе. Похоже, что он по-своему похож на своего предшественника, SM-W2018.

Флип-телефон будет иметь два дисплея AMOLED с разрешением Full HD. Под капотом будет процессор Snapdragon 845. Устройство будет иметь двойную заднюю камеру. Он должен поставляться с некоторыми функциями программного обеспечения камеры, такими как Оптимизатор сцен.

Флип-телефон Samsung предназначен для премиального сегмента. Мы видим, что он вылеплен из металла и имеет прочную конструкцию. Через несколько недель компания подтвердит официальную информацию о ценах и доступности этого устройства.