Sony представила смартфон Xperia 1 III

Сегодня компания Sony достаточно неожиданно представила свой новый смартфон Sony Xperia 1 III, который помимо стильного корпуса, большого дисплея и прочих очевидных преимуществ может похвастаться достаточно привлекательной камерой. Она снимает в высоком разрешении и хотя пока что нет официальных тестов с реальными снимками, есть мнение, что смартфон займет первое место в топе по качеству снимков. А ещё смартфон оборудован достаточно качественной аудиосистемой, которая позволяет наслаждаться приятным звучанием за разумные деньги, да и в целом здесь достаточно производительная начинка используется, что тоже приятно. Стоимость гаджета стартует от 100 тысяч рублей и за эти деньги устройство более чем привлекательное.

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