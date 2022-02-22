SPC Gear представил проводные наушники-вкладыши VIRO 101M

SPC Gear, игровой бренд европейского производителя SilentiumPC, представляет новые компактные наушники-вкладыши VIRO 101M. Яркий и невероятно подробный звуковой профиль делает их идеальными для повседневного использования в самых разных музыкальных жанрах, играх, фильмах и многом другом.

VIRO 101M сочетает в себе долговечные металлические элементы с полностью плетеным кабелем для большей прочности. Еще одна изюминка — встроенный высококачественный микрофон, расположенный на пульте дистанционного управления, который позволяет комфортно общаться с друзьями как дома, так и на улице. Благодаря трем функциональным кнопкам на пульте дистанционного управления пользователи могут легко управлять мультимедиа на своем смартфоне, а также отвечать или завершать телефонные звонки. Кроме того, в комплект также входит защитный жесткий футляр для переноски, а также четыре комплекта сменных ушных вкладышей.

В кабель VIRO 101M встроен высокочувствительный MEMS-микрофон с широким динамическим профилем и низким уровнем собственных шумов. Это позволяет захватывать голос даже в шумных местах, таких как общественный транспорт или оживленная улица.

Чтобы облегчить чистку и техническое обслуживание, VIRO 101M имеет специально разработанные съемные ушные вкладыши. Это позволяет пользователям быстро и легко удалять нежелательную грязь, что продлевает срок службы наушников и сохраняет их великолепное звучание.