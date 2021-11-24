SPC Gear представляет игровую гарнитуру VIRO Infra

SPC Gear, игровой лейбл европейского производителя SilentiumPC, представляет новые накладные наушники VIRO Infra, которые не только обеспечивают высококачественный звук, но также невероятно удобны и долговечны. Эти новые наушники отличаются теплой и глубокой звуковой сценой, а также способностью точно позиционировать звуки в пространстве. Прочная конструкция и рама могут выдержать бесчисленное количество одеваний. Они также оснащены точным и эффективным съемным микрофоном. Встроенный пульт дистанционного управления позволяет быстро регулировать уровни громкости, а также отключать микрофон. Специально разработанный перфорированный материал амбушюров увеличивает тепловой комфорт ушей вместе с мягкой кожаной обивкой на оголовье.

Металлическое оголовье является гибким и легко адаптируется к голове пользователя, сохраняя при этом высокую прочность и долговечность. Корпус изготовлен из стойкого к повреждениям пластика, который дополнительно усилен металлическими панелями. Сочетание этих функций делает наушники VIRO Infra невероятно устойчивыми к повреждениям. Несмотря на прочную конструкцию, наушники весят всего 256 грамм.

Наушники VIRO Infra издают отчетливо слышимые звуки, такие как взрывы, выстрелы или даже шаги и перезарядка оружия в играх, точно позиционируя их в виртуальном пространстве. 50-миллиметровые драйверы воспроизводят детальный звук, наполненный тяжелыми басами, чистыми высокими и средними тонами, которые с легкостью воспроизводят окружающий шум. Благодаря широкой звуковой сцене обнаруживать противников на виртуальном поле боя стало еще проще. Глубокие амбушюры и закрытая конструкция наушников также помогают ограничить потерю звука и подавить нежелательный фоновый шум.