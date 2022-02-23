SPC Gear выпустила наушники-вкладыши VIRO 101M

VIRO 101M сочетает в себе долговечные металлические элементы с полностью плетеным кабелем для большей прочности. Есть встроенный микрофон, расположенный на пульте дистанционного управления. Благодаря трем функциональным кнопкам на пульте управления пользователи могут легко управлять мультимедиа на своем смартфоне, а также отвечать или завершать телефонные звонки.
В комплект VIRO 101M входят три пары сменных силиконовых ушных вкладышей различных размеров, а также элегантный и прочный черный футляр для переноски.
Цена SPC Gear VIRO 101M составляет 29,99 евро.