США похоронила Huawei

Вчера правительство США ввело новые запреты в ходе торговой войны против Китая, что очень сильно ударило по компании Huawei. Дело в том, что теперь американским напрочь компаниям запрещено сотрудничать с данным производителем, а это значит, что Google больше не сможет предоставлять Huawei свои сервисы. Тот же Google Play больше не будет работать на смартфонах китайского бренда, как и тьма других продуктов. Вероятно, с этой проблемой компания Huawei легко справится при помощи обходных путей и других магазинов цифровой продукции, но это все же сильный удар по возможностям и продажам гиганта. Таким образом мы, фактически, теряем одного из крупнейших производителей на рынке и больше не получим крутых смартфонов в ближайшее время.