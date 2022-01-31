США снизила продажи смартфонов Huawei на 81%

Возможно, если немного напрячься, можно вспомнить 2020 год, когда Huawei удалось финишировать третьим по величине производителем смартфонов в мире. Включая тогдашнее подразделение Honor, за год компания продала по всему миру 188,5 млн смартфонов. Это поставило компанию позади Apple (207,1 млн) и Samsung (255,6 млн), но результат всё равно был достаточно приятным. В 2019 году Huawei поставила 240,6 миллиона телефонов, что поставило ее на второе место после Apple и ниже Samsung. В середине того же года США, сославшись на безопасность, включили Huawei в список организаций, запрещающих производителю доступ к своей цепочке поставок в США без разрешения Министерства торговли. Включение в список организаций привело к тому, что Huawei не смогла использовать приложения Google для своих глобальных версий смартфонов.

Это оставило Huawei без доступа к версии Android с поддержкой Google Mobile Services. В Китае это не имело большого значения, так как большинство приложений Google в стране в любом случае запрещены. Но это негативно повлияло на количество продаж глобальных версий телефонов Huawei, на которых обычно были установлены приложения Google. В итоге, если верить информации аналитических изданий, США смогла заблокировать 81% смартфонов (учитывается объём продаж прошлого года), которые могли бы отправиться на мировые рынки. Это буквально похоронило мобильное подразделение Huawei, хотя пока что компания пытается работать в данном направлении.