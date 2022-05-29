SWOTT выпускает TWS-наушники AirLit 005 в Индии

Компания SWOTT представила наушники TWS на индийском рынке по доступной цене. Наушники SWOTT AirLit 005 TWS имеют динамические 10-мм драйверы и уникальный дизайн. Наушники AirLit 005 будут продаваться в Индии по цене 899 рупий (12 долларов).

Наушники имеют внутриушную конструкцию, обеспечивающую полный комфорт даже при длительном использовании. Динамические драйверы диаметром 10 мм обеспечивают высокое качество звучания устройства. Силиконовые наконечники SWOTT AirLit 005 помогают обеспечить защиту от пота и брызг IPX4. Подключение осуществляется через Bluetooth 5.0, а сенсорное управление помогает пользователю оптимизировать использование устройства.

Наушники SWOTT AirLit 005 TWS можно заряжать через USB-C, что обеспечивает до 5,5 часов воспроизведения без подзарядки. Время воспроизведения может быть увеличено до 12 часов при использовании зарядного чехла на 400 мАч. AirLit 005 также поддерживает функцию голосового помощника, и его можно полностью зарядить в течение часа.

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