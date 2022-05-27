SWOTT выпустила беспроводные наушники AirLit 005 TWS

Динамические драйверы диаметром 10 мм обеспечивают высокое качество звучания устройства. Силиконовые наконечники SWOTT AirLit 005 помогают обеспечить защиту от пота и брызг IPX4. Подключение осуществляется через Bluetooth 5.0, а сенсорное управление помогает пользователю оптимизировать использование устройства.
Наушники SWOTT AirLit 005 TWS можно заряжать через USB-C, что обеспечивает 5,5 часов воспроизведения без подзарядки. Время воспроизведения увеличено до 12 часов при использовании зарядного чехла на 400 мАч. AirLit 005 также поддерживает функцию голосового помощника, и его можно полностью зарядить в течение часа. Для AirLit 005 доступны два цвета — черный и серебристый.