SWOTT выпустила беспроводные наушники AirLit 005 TWS

Компания SWOTT представила свои последние наушники TWS на индийском рынке SWOTT AirLit 005 TWS. Наушники имеют внутриушную конструкцию, обеспечивающую полный комфорт даже при длительном использовании.

Динамические драйверы диаметром 10 мм обеспечивают высокое качество звучания устройства. Силиконовые наконечники SWOTT AirLit 005 помогают обеспечить защиту от пота и брызг IPX4. Подключение осуществляется через Bluetooth 5.0, а сенсорное управление помогает пользователю оптимизировать использование устройства.

Наушники SWOTT AirLit 005 TWS можно заряжать через USB-C, что обеспечивает 5,5 часов воспроизведения без подзарядки. Время воспроизведения увеличено до 12 часов при использовании зарядного чехла на 400 мАч. AirLit 005 также поддерживает функцию голосового помощника, и его можно полностью зарядить в течение часа. Для AirLit 005 доступны два цвета — черный и серебристый.

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