СЖО ADATA XPG Levante 240 и LEVANTE 360 на пути в Россию

Компания ADATA и Asetek разработали новейшую систему жидкостного охлаждения линейки XPG LEVANTE. В нее вошли две модели XPG Levante 240 и LEVANTE 360. СЖО XPG Levante разработаны для охлаждения процессоров Intel и AMD. Совместимость с сокетами LGA 2066, 2011-v3, 2011, 1366, 1156, 1155, 1151 v2, 1151, 1150, 1200 и AM4.

XPG Levante 240 и LEVANTE 360 оснащены помпой-водоблоком с ШИ-контроллером со скоростью вращения от 600 до 2000 об/мин. На медную пластину водоблока нанесена термопаста с завода. Вентиляторы RGB с гидродинамическим подшипником работают тихо и надежно. В 360 мм версии используется помпа от Asetek 7-го поколения, а у 240 мм версии - 6-ое поколение.

Радиатор изготовлен из алюминия, а шланги в нейлоновой оплётке. В сжо XPG Levante использован несъемный тип фитингов «елка», которые обжаты пластмассовыми фиксаторами. На ADATA XPG LEVANTE 240 и 360 распространяется 5-летняя гарантия. Новинки будут в наличии во второй половине февраля эксклюзивно с DNS.
Комментарии и отзывы ADATA XPG Levante 240 и LEVANTE 360
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