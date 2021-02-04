СЖО ADATA XPG Levante 240 и LEVANTE 360 на пути в Россию

XPG Levante 240 и LEVANTE 360 оснащены помпой-водоблоком с ШИ-контроллером со скоростью вращения от 600 до 2000 об/мин. На медную пластину водоблока нанесена термопаста с завода. Вентиляторы RGB с гидродинамическим подшипником работают тихо и надежно. В 360 мм версии используется помпа от Asetek 7-го поколения, а у 240 мм версии - 6-ое поколение.
Радиатор изготовлен из алюминия, а шланги в нейлоновой оплётке. В сжо XPG Levante использован несъемный тип фитингов «елка», которые обжаты пластмассовыми фиксаторами. На ADATA XPG LEVANTE 240 и 360 распространяется 5-летняя гарантия. Новинки будут в наличии во второй половине февраля эксклюзивно с DNS.