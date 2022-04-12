СЖО AIO компании MSI получили совместимость для сокета AMD AM5

MSI подтвердила, что вся ее линейка жидкостных кулеров AIO будет полностью совместима с сокетом AMD AM5 следующего поколения и процессорами Ryzen 7000.

Компания предлагает широкий спектр кулеров сжо AIO в линейке MEG, MPG и MAG, которые будут готовы поддерживать и охлаждать процессоры AMD Ryzen 7000 для настольных ПК.

AMD Socket AM5 (LGA 1718) — это сокет нового поколения, предназначенный для поддержки настольных процессоров Ryzen 7000 следующего поколения. AMD Socket AM5 использует тот же кронштейн жидкостного охлаждения, что и Socket AM4. Это позволяет перейти на сокет AM5 без покупки нового кулера, но потребуется специальная задняя панель AMD Socket AM5 материнской платы.
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