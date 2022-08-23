СЖО Thermalright Frozen Magic получила белую расцветку

Версии на 360 и 240 мм оснащаются тремя и двумя 120-мм вентиляторами TL-B12W на гидродинамическом подшипнике, скоростью вращения девятилопастной крыльчатки 2150 оборотов в минуту, потоком воздуха 117 кубометров в час, статическим давлением до 2,87 мм водного столба и шумом менее 28,1 дБА. 280 мм радиатор получил два 140-мм вентилятора TL-B14W со скоростью вращения 2000 оборотов в минуту, потоком объёмом до 188 кубометров в час, шумом не более 31,4 дБА и статическим давлением до 3,02 мм водного столба. Цены и дата начала продаж новинок пока не раскрываются.