СЖО Thermalright Frozen Magic получила белую расцветку

Компания Thermalright пополнила ассортимент систем жидкостного охлаждения (СЖО) моделями Frozen Magic Scenic V2 с радиаторами типоразмера 360, 240 мм и 280 мм, которые совместимы с чипами AMD FM1/FM2/FM2+/AM2/AM2+/AM3/AM3+/AM4/AM5 и процессорами Intel LGA 115X/1200/1700/2011/2066. Новинки характеризуются белой расцветкой, цилиндрическим водоблоком с габаритами 72:72:52,5 мм, скоростью 5300 оборотов в минуту, шумом менее 28 дБА, сроком службы до 40 тысяч часов и многоцветной подсветкой RGB.

Версии на 360 и 240 мм оснащаются тремя и двумя 120-мм вентиляторами TL-B12W на гидродинамическом подшипнике, скоростью вращения девятилопастной крыльчатки 2150 оборотов в минуту, потоком воздуха 117 кубометров в час, статическим давлением до 2,87 мм водного столба и шумом менее 28,1 дБА. 280 мм радиатор получил два 140-мм вентилятора TL-B14W со скоростью вращения 2000 оборотов в минуту, потоком объёмом до 188 кубометров в час, шумом не более 31,4 дБА и статическим давлением до 3,02 мм водного столба. Цены и дата начала продаж новинок пока не раскрываются.