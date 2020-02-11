Самый быстрый флагманский смартфон iQOO 3 5G презентуют 25 февраля

Самый быстрый флагман iQOO 3 5G анонсируют уже 25 февраля 2020 года. Этот гаджет получил топовый чипсет Qualcomm Snapdragon 865, оперативную память LPDDR5 и энергонезависимую встроенную память UFS 3.1. Кроме этого известно, что новинка оснастится 6,44-дюймовым AMOLED дисплеем (1080:2400 точек) с соотношением сторон 20:9, 12 ГБ оперативной памяти, квадрокамерой на 48, 13, 13 и 2 Мп, селфи-камерой на 16 Мп, батареей на 4370 мАч, поддержкой быстрой 55-Вт зарядки и OC Android 10 с фирменной оболочкой FunTouch OS.