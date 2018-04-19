Самый доступный iPhone 2018 года будет стоить $550

2018-04-19, Автор - Владимир Байзаров; [40]
Известный своими достоверными прогнозами аналитик Мин-Чи Куо заявил, что один из трех новых смартфонов iPhone получит два слота для SIM-карт. Это будет доступная модель с 6,1-дюймовым ЖК-экраном, односимочная версия которой обойдется в 550 долларов. Версия с поддержкой двух SIM-карт будет стоить 650 долларов. Аналитик уверен, что данная модель будет пользоваться огромным спросом, а ее продажи за год перевалят за 100 миллионов экземпляров. Есть вероятность, что модель с 6,5-дюймовым OLED-дисплеем тоже получит слот для второй SIM-карты, а вот 5,8-дюймовый iPhone с OLED-экраном точно останется с одним слотом.


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