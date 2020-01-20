Samsung планирует создать завод в Индии

Компания планирует инвестировать 500 миллионов долларов в создание завода по производству дисплеев в Индии. Новый завод согласно плану будет возведен в столице Индии. Samsung является мировым лидером в качестве поставщика чипов памяти, а теперь станет и лидером в производстве AMOLED дисплеев.

Новый завод будет производить дисплеи, которые будут устанавливать на множество устройств. Собственный завод позволит Samsung использовать свои технологии в устройствах, не полагаясь на других производителей. Это позволит сэкономить деньги и время, а также увеличит объем производства.

Samsung является вторым по популярности брендом в этом регионе. Строительство нового завода позволит компании сместить Realme.