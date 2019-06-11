Samsung C27RG5 с частотой обновления 240 Гц

Официально представлен новый геймерский монитор Samsung C27RG5, который может порадовать вас диагональю дисплея в 27 дюймов, разрешением 1920 на 1080 точек и частотой обновления кадров в 240 Гц. Это отличное устройство для тех, кто хочет играть в шутеры и ставить какие-то свои личные рекорды. Конечно, важнее мышка и хорошая реакция, но если вы хотите действительно выйти на профессиональный уровень, то стоит обратить внимание и на монитор. Данная модель позволяет вам получать гораздо больше полезной информации и наслаждаться качеством картинки в тех играх, где другие мониторы не могут передать всю плавность анимации. Стоимость продукта пока что не называется, но это явно будет не бюджетная модель, так как качество матрицы высокое.