Samsung C49J890 получился не очень удачным

Официально представлен монитор Samsung C49J890, который при своих 49 дюймах диагонали не особо внушает доверие. Дело в том, что разработчики не придумали ничего нового — они просто составили два монитора в один. Здесь соотношение составляет 32:9, то есть новинка просто вытянута по горизонтали по максимуму. Вот и получается громадная диагональ, хотя на самом деле это весьма компактное решение. Да, монитор изогнутый и это как-то должно помочь в работе, а вот разрешение самое обычное, FullHD. Оно составляет 3040 на 1080 точек, но это не 4К разрешение, просто по-горизонтали нам, фактически, поставили два монитора, вот и получается более высокое количество пикселей. Пока что цену монитора никто не называет, но есть ощущение, что это довольно ужасный продукт, который не подходит ни для игр, ни для работы.