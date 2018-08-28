Samsung CJ79 выглядит интересно

Официально представлен монитор Samsung CJ79, который подойдет для активной и продуктивной работы. Благодаря изогнутой матрице и большой диагонали на одном рабочем столе помещается заметно больше информации, работать с картинками или видео вообще удобнее некуда. Данный продукт рекомендуют для тех, кто хочет получить полноценное решение именно для работы, ведь для игр этого будет явно недостаточно — большое время отклика, широкий формат и так далее. Но, для работы это идеальная модель, которая, правда, стоит тоже немалых денег. Пока что для России ценник не озвучили, но не стоит надеяться, что корейский бренд выпустит доступную модель с такой большой диагональю и набором функций. Зато этот релиз показывает, что производители нацелены на создание широкоформатных экранов в будущем.