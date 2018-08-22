Samsung CJG5 создан для геймеров

Если вы следите за рынком игровых технологий, то заметили, что все больше и больше производителей выпускает мониторов для геймеров. Дело даже не в том, что это какие-то особенные устройства, просто их так называют и немного подгоняют характеристики, чтобы вы могли считать продукт игровым. Вот в продажу поступили мониторы линейки Samsung CJG5, которые получили фирменный дизайн компании, привлекательную цену и неплохие характеристики. Однако, разрешение здесь 2К, то есть и не FullHD, но и не 4К, а что-то среднее и не очень классное. Яркость на стандартном уровне, матрица VA с отличными углами обзора. Вот только монитор с изогнутой матрицей и откликом 4 мс слабо подходит для активных шутеров, скорее это вариант для одиночных каких-то игрушек. А для таких задач любой монитор подойдет, не обязательно игровой.