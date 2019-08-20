Samsung CRG5 — изогнутый игровой монитор

Компания Samsung Electronics анонсировала старт продаж новой модели 27-дюймового монитора серии CRG5.

Его изогнутая матрица и поддержка сверхвысокой частоты обновления в 240 Гц позволяет наслаждаться геймингом во время прохождения игр любого жанра.

Модель C27RG50FQI оснащена безрамочным корпусом с трёх сторон. Радиус изгиба монитора составляет 1500R. При этом немерцающая VA-матрица способна обеспечить широкий угол обзора в 178° на частоте обновления 240 Гц при времени отклика в 4 мс. За счёт этого достигается плавность картинки, значительно превосходящая ту, что демонстрируют модели со стандартной частотой в 60 Гц.

Разрешение C27RG50FQI составляет 1920х1080 пикселей при соотношении сторон 16:9. Для матрицы этого монитора характерна естественная передача чёрного и белого цветов при контрастности 3000:1.

Рекомендуемая цена 27-дюймового изогнутого монитора Samsung CRG5 в России составляет 24 990 рублей.