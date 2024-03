Samsung Care Plus предлагает бесплатную замену батареи

Владельцы устройств Samsung Galaxy, которые пользуются программой Samsung Care Plus, сегодня получили порцию достаточно хороших новостей, так как компания решила пересмотреть свою программу ремонта устройств. Суть в том, что начиная с мая 2024 года программа Samsung Care Plus будет предоставлять пользователям неограниченный ремонт аккумуляторной батареи смартфонов и планшетов, которые входят в перечень поддерживаемых гаджетов. Для тех, кто не в курсе, Samsung Care Plus — это программа гарантийной поддержки устройств, которая предлагает несколько платных планов с множеством интересных услуг. Соответственно, при покупке устройства у вас есть возможность подписаться на программу в течение 60 дней с момента приобретения.

План обслуживания предлагает не только гарантию производителя, но и неограниченные ремонты при падениях, попаданиях влаги и механических поломках. Также есть возможность ремонта экрана, страхование от кражи и многое другое. Стоимость планов может варьироваться от 10 до 18 долларов в месяц со сроком от года до трёх. И теперь, когда у пользователя есть возможность бесплатно менять аккумулятор хоть раз в год, эта подписка выглядит крайне привлекательной. С другой стороны, нужно понимать, что замена аккумулятора обойдётся вам в 80-100 долларов, тогда как если платить 3 года по 10 долларов в месяц, то выйдет в итоге 360 долларов. Так что брать подписку только ради замены аккумулятора не настолько уж и выгодно, как кажется.