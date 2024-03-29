Samsung Care Plus предлагает бесплатную замену батареи

Владельцы устройств Samsung Galaxy, которые пользуются программой Samsung Care Plus, сегодня получили порцию достаточно хороших новостей, так как компания решила пересмотреть свою программу ремонта устройств. Суть в том, что начиная с мая 2024 года программа Samsung Care Plus будет предоставлять пользователям неограниченный ремонт аккумуляторной батареи смартфонов и планшетов, которые входят в перечень поддерживаемых гаджетов. Для тех, кто не в курсе, Samsung Care Plus — это программа гарантийной поддержки устройств, которая предлагает несколько платных планов с множеством интересных услуг. Соответственно, при покупке устройства у вас есть возможность подписаться на программу в течение 60 дней с момента приобретения.

План обслуживания предлагает не только гарантию производителя, но и неограниченные ремонты при падениях, попаданиях влаги и механических поломках. Также есть возможность ремонта экрана, страхование от кражи и многое другое. Стоимость планов может варьироваться от 10 до 18 долларов в месяц со сроком от года до трёх. И теперь, когда у пользователя есть возможность бесплатно менять аккумулятор хоть раз в год, эта подписка выглядит крайне привлекательной. С другой стороны, нужно понимать, что замена аккумулятора обойдётся вам в 80-100 долларов, тогда как если платить 3 года по 10 долларов в месяц, то выйдет в итоге 360 долларов. Так что брать подписку только ради замены аккумулятора не настолько уж и выгодно, как кажется.
Huawei выпустит P70 на старом процессоре…
По информации сразу нескольких инсайдеров, компания Huawei планирует представить новый процессор Kirin в …
Realme GT Neo 6 SE получит экран LTPO …
Авторитетный информатор Digital Chat Station поделился подробностями о смартфоне Realme GT Neo 6 SE, кото…
Samsung Galaxy M13 5G обновили до One UI 6 на Android 14…
Компания Samsung выпустила программную оболочку One UI 6 на основе операционной системы ОС Android 14 для…
Android-смартфон теперь можно использовать как веб-камеру…
Инсайдеры сегодня поведали о том, что в операционной системе компании Microsoft появилось довольно важное…
Смартфон Vivo V30 Pro засветился в бенчмарке …
В базе данных популярного бенчмарка Geekbench обнаружились результаты тестирования смартфона Vivo V30 Pro…
Европейскую версию Xiaomi 14 Ultra оценили в 1500 евро …
Спустя несколько дней после китайского релиза компания Xiaomi представила глобальную версию флагманского …
Флагманский смартфон Meizu 21 Pro готов к выходу …
Компания Meizu уже в марте этого года выпустит флагманский смартфон Meizu 21 Pro, который присоединится к…
Samsung получила патент на необычный складной смартфон…
Samsung уже достаточно длительное время занимает лидирующие позиции на рынке складных смартфонов — буквал…
Обзор Huawei P60 Pro. Лучший фотофлагман 2023 годаОбзор Huawei P60 Pro. Лучший фотофлагман 2023 года
Обзор PHANTOM X2 Pro – бодрый заход TECNO во флагманский сегментОбзор PHANTOM X2 Pro – бодрый заход TECNO во флагманский сегмент
Ультрабюджетник с экраном на 90 Гц и быстрой зарядкой. Обзор realme C51Ультрабюджетник с экраном на 90 Гц и быстрой зарядкой. Обзор realme C51
Доступный смартфон с хорошим оснащением. Обзор vivo Y36Доступный смартфон с хорошим оснащением. Обзор vivo Y36
Смартфон с 200 Мп камерой. Обзор HONOR 90Смартфон с 200 Мп камерой. Обзор HONOR 90
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2024
© MegaObzor