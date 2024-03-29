Samsung Care Plus предлагает бесплатную замену батареи

План обслуживания предлагает не только гарантию производителя, но и неограниченные ремонты при падениях, попаданиях влаги и механических поломках. Также есть возможность ремонта экрана, страхование от кражи и многое другое. Стоимость планов может варьироваться от 10 до 18 долларов в месяц со сроком от года до трёх. И теперь, когда у пользователя есть возможность бесплатно менять аккумулятор хоть раз в год, эта подписка выглядит крайне привлекательной. С другой стороны, нужно понимать, что замена аккумулятора обойдётся вам в 80-100 долларов, тогда как если платить 3 года по 10 долларов в месяц, то выйдет в итоге 360 долларов. Так что брать подписку только ради замены аккумулятора не настолько уж и выгодно, как кажется.