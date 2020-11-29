Samsung Display начнет испытания дисплеев QD-OLED в декабре

Команда разработчиков Samsung Display сделал много продвижений в области Display Tech. Недавно компания продвинула технологию QNED на шаг ближе к стадии производства.

Теперь компания планирует начать испытания дисплейных панелей QD-OLED. Согласно отчетам в сети, Samsung Display запустит испытания производственной линии QD-OLED-дисплеев в декабре месяце. А производственная линия для панелей QD-OLED называется Q1 на заводе Asan в Южной Корее.

Дисплей с квантовыми точками QD используют квантовые точки для получения чистого монохроматического красного, зеленого и синего света. Когда на них падает световая волна, они излучают цвет. Это значит что, QD-OLED (Quantum Dot-Organic Light Emitting Diode) гибридная технология, цель которой - объединить лучшее из обоих миров (OLED, QD).