Samsung Display предлагает выдвижные и сворачиваемые дисплеи

Компания Samsung Display запустила новый микросайт, который дает нам заглянуть в будущее новейших технологий от компании. Новый сайт послужит платформой Samsung для демонстрации своих новейших разработок и будет показывать объявления и предлагать первые взгляды на все будущие складные OLED-дисплеи.

Еще в мае Samsung зарегистрировала торговую марку Z Rollable, что является еще одним доказательством того, что бренд намерен предложить такое устройство в ближайшем будущем. Подробнее ознакомиться с новейшими технологиями вы можете на сайте samsungdisplay.com