Samsung Display запатентовала камеру под дисплеем

Крупнейший в мире производитель смартфонов Samsung запатентовал реализацию разместить переднюю камеру под дисплеем.

Samsung Display подала патент под названием "Устройство отображения" в USPTO. В этом патенте подробно описывается реализация южнокорейского технологического гиганта камеры под дисплеем на смартфонах. Согласно документации, это решение включает две части дисплея. Первый - это основной экран с лучшим разрешением, тогда как вторая, меньшая часть, имеет сравнительно более низкое разрешение. Вторую часть можно разместить вдоль всей верхней стороны телефона или на любой из верхних сторон. В этом разделе можно скрыть не только фронтальную камеру, но и светодиодную вспышку и датчики.