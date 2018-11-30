Samsung Electronics обокрали

В сети разгорелся новый скандал, в котором вновь фигурирует Samsung Electronics. Однако, теперь к компании нет никаких вопросов. Наоборот, теперь окружная прокуратура расследует факт хищения технологий девятью сотрудниками, которые, по мнению следователей, передали китайским компаниям секретную информацию о гибких дисплеях OLED. Эта технология должна лечь в основу новых смартфонов корейской компании и позволить превзойти потенциальных конкурентов. Если суд докажет, что сотрудники украли технологии, то это будет очень неожиданный поворот. Кому именно они добывали данные и кто в будущем будет пользоваться технологией гибких дисплеев? Очень интересно, что будет дальше, так что обязательно следите за нашими новостями — мы все расскажем и покажем более детально как только появится информация.