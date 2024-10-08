Samsung Electronics отчиталась о снижении прибыли на целых 10%

Сегодня компания Samsung Electronics опубликовала прогноз своих доходов на третий квартал 2024 года, сообщив о неожиданном снижении прибыли на 10% по сравнению с предыдущими планами руководства. Основной причиной стала непредвиденная задержка в бизнесе ИИ-чипов от крупного, но не названного клиента (подробности компания не раскрыла, но в сети говорят, что речь идёт про NVIDIA). Несмотря на это, Samsung отметила рост доходов в мобильном подразделении по сравнению с предыдущим кварталом, когда были выпущены складные смартфоны Galaxy Z Fold6 и Galaxy Z Flip6. Подразделение дисплеев также показало увеличение прибыли благодаря запуску новых iPhone от Apple, большинство из которых оснащены панелями именно от Samsung.

Однако, по данным издания Reuters, аналитики рынка не ожидают существенного улучшения финансовых показателей компании в текущем квартале. Samsung по-прежнему отстаёт от своего южнокорейского конкурента SK Hynix, который наращивает продажи HBM-чипов, ключевых компонентов для обработки ИИ. Запоздалая реакция Samsung на новый технологический тренд вынудила компанию полагаться на традиционные чипы с более низкой маржинальностью, что существенно влияет на доходы производителя. Кроме того, этот рынок уже испытывает давление со стороны китайских конкурентов. Так что в целом дела у компании идут очень даже неплохо, но нельзя сказать, что в ближайшем будущем производитель как-то существенно изменит ситуацию на рынке.