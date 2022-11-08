Samsung Electronics поставила рекорд скорости 5G

Хотя технология сотовой сети пятого поколения уже давно представлена и каждый смартфон на рынке её поддерживает, говорить о широком распространении технологии пока что не приходится. Соответственно, пользователи могли подумать, что сейчас уже никто не заниматься развитием в этом направлении, но на самом деле это не так — Samsung Electronics недавно вложила 750 миллионов долларов в создание инфраструктуры в Австралии, которая бы позволила передавать контент по сети 5G. И в результате компании удалось поставить невероятный рекорд, который поражает воображение — компания передавала контент на скорости 17,5 ГБ/сек на расстояние в 10 километров, что просто безумие даже для проводных технологий, не говоря уже о сотовой сети.

Конечно, это скорее лабораторные испытания, нежели реальный сценарий использования — компания использовала специальную аппаратуру, а не просто смартфон с 5G и вышку сотовой сети. Но, с другой стороны, это лишь начало — пройдёт немного времени и сотовая сеть пятого поколения уже не будет никого удивлять, предоставляя возможность с удовольствием работать с любым контентом, стримить, играть в игры из облака и не только. Всё же представьте себе, что фильм в 4К-разрешении будет скачиваться из сети буквально за две-три секунды — это же фантастика! И мы всего в паре-тройке лет от того, чтобы такая скорость стала обыденностью, с которой можно работать и даже не думать, что это технология из далёкого будущего. Остаётся лишь немного подождать.
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