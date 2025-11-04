Samsung Exynos 2600 показал внушительные результаты в бенчмарке

Samsung продолжает активно тестировать процессор Exynos 2600, и если предыдущие результаты Geekbench 6 уже выглядели многообещающе, то свежие данные способны действительно удивить. Несмотря на то, что тест проводился на инженерном образце, производительность оказалась настолько впечатляющей, что в одноядерном режиме новый чипсет смог сравняться с Apple M5. Как известно, Exynos 2600 построен на 10-ядерной архитектуре с тройной конфигурацией «1 + 3 + 6». Согласно последним результатам из базы Geekbench 6, одно производительное ядро работало на частоте 4,20 ГГц, три дополнительных ядра — на 3,56 ГГц, а оставшиеся шесть — на 2,76 ГГц. При таком разгоне, по данным инсайдера, процессор Exynos 2600 набрал 4217 баллов в одноядерном тесте и 13482 балла в многоядерном режимах.

При самостоятельной проверке базы данных Geekbench 6 эти результаты обнаружить не удалось — возможно, их удалили, либо цифры были подделаны. Однако если утечка окажется достоверной, можно сделать вывод, что Samsung активно проверяет пределы возможностей своего первого процессора, созданного по 2-нанометровому техпроцессу с архитектурой GAA. Данных о потреблении энергии тест не включал, но ранее сообщалось, что этот чип потребляет на 59 процентов меньше энергии, чем Apple A19 Pro. Это впечатляющее достижение, которое даст производителю возможность отойти от процессоров сторонних производителей в пользу собственного оптимизированного и более доступного решения.