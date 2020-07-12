Samsung Galaxy A01 Core получит съемный аккумулятор

Сетевые источники раскрыли характеристики ультрабюджетного смартфона Samsung Galaxy A01 Core, который еще не был представлен официально. Итак, аппарат получит 5,3-дюймовый дисплей с разрешением 1480:720 пикселей, предустановленную операционную систему Android 10 Go, четырехъядерную платформу MediaTek MT6739, 1 ГБ оперативной памяти и 16 ГБ флэш-памяти, съемную батарею ёмкостью 3000 мАч, фронтальную камеру разрешением 5 Мп и основную камеру с датчиком изображения разрешением 8 Мп и объективом с диафрагмой F/2,2. Ориентировочная цена устройства пока не сообщается.