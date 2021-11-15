Samsung Galaxy A03 Core дебютирует с чипсетом Unisoc и большой батареей

Компания Samsung только что представила свой последний смартфон начального уровня под названием Galaxy A03 Core. Galaxy A03 Core построен на основе 6,5-дюймового ЖК-дисплея с разрешением HD + и 5-мегапиксельной камерой для селфи.

В телефоне используется восьмиядерный процессор, четыре из которых работают на частоте 1,6 ГГц, а остальные четыре - на частоте 1,2 ГГц. Тактовые частоты соответствуют чипсету Unisoc SC9863A. Он сочетается с 2 ГБ оперативной памяти и 32 ГБ памяти.

Камера на задней панели имеет датчик 8MP. Внутри находится батарея емкостью 5000 мАч. Galaxy A03 Core имеет место для 2 карт nano-SIM и одной карты microSD, и будет предлагаться в синем и черном цветах. Информация о его ценах и доступности еще не подтверждена.