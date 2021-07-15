Samsung Galaxy A03s получит аккумулятор на 5000 мАч

В базе данных американского регулятора FCC обнаружились сведения о смартфоне Samsung Galaxy A03s, который еще не был представлен официально. Итак, аппарат получит батарею ёмкостью 5000 мАч, поддержку проводной зарядки мощностью 15 Вт, 6,5-дюймовый IPS-дисплей с разрешением HD+, тройную тыльную камеру с модулями разрешением 13 Мп, 2 Мп и 2 Мп, восьмиядерную платформу Helio G35, 4 ГБ оперативной и 64 ГБ встроенной памяти, предустановленную ОС Android 11 с фирменной надстройкой One UI и сканер отпечатков пальцев. Ориентировочная цена и дата презентации смартфона пока не раскрываются.