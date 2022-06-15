Samsung Galaxy A04 Core получит SoC Exynos 850

Сетевые источники раскрыли некоторые характеристики смартфона Samsung Galaxy A04 Core, который еще не был представлен официально. Утверждается, что аппарат получит фирменную восьмиядерную платформу Exynos 850, производитель которой на 50% выше, чем у Unisoc SC9863A в A03 Core. Первая однокристальная система производится по нормам 8 нм, а вторая – по 28 нм.
Напомним, что Galaxy A03 Core также оснащается 6,5-дюймовым ЖК-дисплеем с разрешением HD+, селфи-камерой разрешением 5 Мп, расположенной в каплевидном вырезе, тыльной камерой на 8 Мп, однокристальной системой Unisoc SC9863A, 2 ГБ ОЗУ и 32 ГБ флеш-памяти, аккумуляторной батареей ёмкостью 5000 мАч, адаптером питания на 10 Вт и поддержкой сотовых сетей 4G.