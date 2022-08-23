Samsung Galaxy A04 получил 48-Мп камеру

Компания Samsung пополнила ассортимент смартфонов моделью Galaxy A04, которая работает под управлением операционной системы Android 12 с надстройкой One UI Core 4.1 Новинку оснастили 6,5-дюймовым ЖК-дисплеем с разрешением 720:1600 пикселей, селфи-камерой 5 Мп, сдвоенной тыльной камерой с модулями разрешением 48 Мп и 2 Мп, восьмиядерной платформой Qualcomm Snapdragon 695, батареей ёмкостью 5000 мАч, поддержкой проводной зарядки мощностью 18 Вт, модемом 4G LTE, адаптерами беспроводной связи Wi-Fi (802.11 a/b/g/n/ac, 2,4 и 5 ГГц) и Bluetooth 5.0, габаритами 164,4:76,3:9,1 мм, массой 192 г, 4,6 или 8 ГБ оперативной и 32, 64 или 128 ГБ флеш-памяти. Цены и дата начала продаж будут объявлены позже.