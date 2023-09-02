Samsung Galaxy A05 получит SoC Helio G85

В базе данных Google Play Console обнаружились сведения о бюджетном смартфоне Samsung Galaxy A05, который еще не был представлен официально. Итак, аппарат будет построен на 12-нанометровой 8-ядерной платформе MediaTek Helio G85 с тактовой частотой до 2 ГГц и графическим адаптером Mali-G52 MP2. В популярном бенчмарке AnTuTu 9 этот процессор набирает примерно 240 тысяч баллов. Заметим, что использующийся в Galaxy A04 чипсет Helio P35 показывает вдвое меньшую производительность. Также смартфон получит 4 ГБ оперативной памяти, сдвоенную основную камеру и дисплей с с разрешением HD+ и каплевидным вырезом для фронтальной камеры. Ориентировочная цена Samsung Galaxy A05 составляет 150 долларов.