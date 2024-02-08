Samsung Galaxy A05s обновили до Android 14

Компания Samsung выпустила стабильную версию фирменной прошивки One UI 6.0 на базе операционной системы Android 14 для смартфона Galaxy A05s. Пока апдейт получили только пользователи из Индонезии и Вьетнама, но в ближайшие недели он доберется и до остальных стран. Помимо всех нововведений оболочки и ОС обновление содержит январскую заплатку безопасности.

Напомним, что представленный осенью прошлого года Galaxy A05s оснащается 6,6-дюймовым IPS-дисплеем с разрешением Full HD+ и частотой обновления изображения 90 Гц, 6-нанометровой однокристальной системой Qualcomm Snapdragon 680 с тактовой частотой до 2,4 ГГц и графическим адаптером Adreno 610, 6 ГБ оперативной и 128 ГБ встроенной памяти, батареей ёмкостью 5000 мАч и поддержкой быстрой 25-Вт зарядки, тройной основной камерой с модулями на 50 Мп, 2 Мп (макро) и 2 Мп (сенсор глубины), фронтальной камерой разрешением 13 Мп, боковым дактилоскопическим сенсором, 3,5-мм гнездом для наушников, адаптером беспроводной связи Bluetooth 5.3 и модулем NFC.