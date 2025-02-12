Samsung Galaxy A06 5G получит HD+ экран

Авторитетный информатор Судханшу Амбхоре поделился подробностями о бюджетном смартфоне Samsung Galaxy A06 5G, официальный релиз которого ожидается этой весной. Итак, аппарат получит 6,7-дюймовый LCD-экран с разрешением HD+ и кадровой частотой 90 Гц, 6-нанометровую однокристальную систему MediaTek Dimensity 6300 c тактовой частотой до 2,4 ГГц и графическим адаптером Mali-G57 MP2, конфигурации с 4 ГБ/64 ГБ, 4 ГБ/128 ГБ и 6 ГБ/128 ГБ оперативной и флеш-памяти, сдвоенную основную камеру с модулями разрешением 50 Мп и 2 Мп (сенсор глубины резкости), батарею ёмкостью 5000 мАч, поддержку 25-Вт проводной зарядки, защиту от пыли и брызг (IP54), корпус с размерами 163,3:77,3:8,0 мм и массой 191 грамм, предустановленную операционную систему Android 15 с фирменной прошивкой One UI 7, а также сине-черную, светло-серую и светло-зелёную расцветки.

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