Samsung Galaxy A06 протестировали в бенчмарке

В базе данных популярного бенчмарка Geekbench обнаружились результаты тестирования бюджетного смартфона Samsung Galaxy A06, релиз которого ожидается осенью этого года. Бенчмарк подтвердил наличие однокристальной системы MediaTek Dimensity G85 с тактовой частотой до 2 ГГц, 6 ГБ оперативной и предустановленной операционной системы Android 14. Аппарат набрал 1644 балла в одноядерном испытании и 5325 баллов в многоядерном тесте.

Напомним, что модель предыдущего поколения в лице Galaxy A05 оснащается 6,7-дюймовым IPS-экраном с разрешением HD+ и частотой обновления 90 Гц, 12-нм платформой MediaTek Helio G85, батареей ёмкостью 5000 мАч, поддержкой проводной зарядки мощностью 25 Вт, сдвоенной основной камерой с модулями на 50 Мп и 2 Мп, а также селфи-камерой разрешением 8 Мп.