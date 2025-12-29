Samsung Galaxy A07 5G показали на рендере

В базе Google Play Console обнаружилось изображение бюджетного смартфона Galaxy A07 5G, который внешне ничем не отличается от предшественника Galaxy A06 5G. Ранее стало известно, что смартфон оснастят аккумулятором ёмкостью 6000 мАч, однокристальной системой MediaTek Dimensity 6300, от 4 до 8 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ флеш-памяти.

Напомним, что Galaxy A06 5G имеет в своём оснащении 6,7-дюймовый LCD-экран с разрешением HD+, 50-Мп тыльную камеру, платформу MediaTek Dimensity 6300, батарею ёмкостью 5000 мАч и поддержку 25-Вт проводной зарядки.